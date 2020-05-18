Сценарий конца света на Земле от польского ясновидящего обнародовали в сети

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18 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Утро.ру»

Последствия землетрясения в Китае, Tpg / globallookpress.com

Некий польский экстрасенс по имени Анджей предсказал, по какому сценарию будет развиваться конец света на Земле. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

В прогнозе медиума, приведенном порталом «Утро.ру», говорится, что в будущем произойдут разрушительные землетрясения, которые уничтожат, в частности, такие города, как Нью-Йорк и Бразилиа. Лос-Анджелес, а также Швейцария и Норвегия будут затоплены.

Кроме того, ясновидящий из Польши напророчил, что небо погрузится во тьму.

Согласно предсказанию Анджея, причиной описанных им событий может стать прохождение возле Земли некоего космического объекта. Когда случится апокалипсис, экстрасенс не уточнил.

Ранее сообщалось, что в интернете напомнили пророчество астролога Сергея Вронского о будущем России.