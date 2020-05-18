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Предсказание «последнего русского астролога» о будущем РФ вспомнили в интернете

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Предсказание «последнего русского астролога» о будущем РФ вспомнили в интернете
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В интернете вспомнили прогноз астролога Сергея Вронского о будущем, которое уготовано Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

Как пишет портал bb.lv, скончавшийся двадцать два года назад Вронский спрогнозировал, что период хаоса в России, наблюдавшийся в 1990-х, пройдет, преодолеть его поможет всеобщее единение. В последующем РФ должна стать духовным центром Земли, который объединит народы, говорил называвший себя «последним русским астрологом» предсказатель.

Ранее в понедельник сообщалось, что в блогосфере разместили пророчество «русского Нострадамуса» Василия Немчина о «малом конце света».

ДЦ
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