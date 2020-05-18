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Оглашен прогноз «русского Нострадамуса» о начале «малого конца света» в 2023-м

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Оглашен прогноз «русского Нострадамуса» о начале «малого конца света» в 2023-м
Наводнение в Новом Орлеане, Matthew Hatcher / globallookpress.com

В 2023 году начнется «малый конец света». Об этом говорится в одном из пророчеств, оставшихся после жившего в XIV-XV веках астролога Василия Немчина. Его предсказание опубликовали в блогосфере.

Как пишет канал «Странник системы» в «Яндекс. Дзен», прозванный «русским Нострадамусом» Немчин полагал, что в 2023 году начнут меняться климатические условия. В процитированном материале отмечается, что данный процесс уже идет. Об этом, в частности, свидетельствуют таяние ледников и последняя аномально теплая зима в России. Предполагается, что через три года изменения климата на Земле примут еще более радикальный характер.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили прогноз американского экстрасенса Аристилла о дате апокалипсиса.

ДЦ

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