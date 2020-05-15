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Выложено пророчество американского ясновидящего о дате мгновенного конца света

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено пророчество американского ясновидящего о дате мгновенного конца света
Планета Земля, Cira / globallookpress.com

Ясновидящий из Соединенных Штатов, скрывающийся за псевдонимом Аристилл, назвал дату конца света. Его пророчество приведено в материале, размещенном в сети.

Как пишет автор канала «НЛО и паранормальные явления» в «Яндекс. Дзен», экстрасенс полагает, что апокалипсис должен наступить 10 июня 2307 года. По словам Аристилла, он увидел во сне, как мир погрузится во тьму с молниеносной скоростью и люди мгновенно умрут. Конкретную причину грядущего уничтожения человечества медиум не раскрыл.

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ДЦ

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