Выложено пророчество американского ясновидящего о дате мгновенного конца света

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15 мая 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Планета Земля, Cira / globallookpress.com

Ясновидящий из Соединенных Штатов, скрывающийся за псевдонимом Аристилл, назвал дату конца света. Его пророчество приведено в материале, размещенном в сети.

Как пишет автор канала «НЛО и паранормальные явления» в «Яндекс. Дзен», экстрасенс полагает, что апокалипсис должен наступить 10 июня 2307 года. По словам Аристилла, он увидел во сне, как мир погрузится во тьму с молниеносной скоростью и люди мгновенно умрут. Конкретную причину грядущего уничтожения человечества медиум не раскрыл.

Ранее украинский астролог Константин Дараган спрогнозировал новую эпидемию на Земле, которая будет мощнее вспышки COVID-19.