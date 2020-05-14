Астролог предсказал начало до 2025 года новой эпидемии мощнее вспышки COVID-19

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14 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайский медик, Li An / globallookpress.com

До 2025 года на Земле начнется новая эпидемия, которые превзойдет по своим масштабам нынешнюю вспышку смертельно опасного коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом выступил украинский астролог Константин Дараган.

По словам Дарагана, процитированного каналом Arinastra в «Яндекс. Дзен», наблюдающиеся сейчас в мире проблемы ознаменовали собой начало очередного десятилетнего цикла. С течением времени ситуация будет ухудшаться, полагает астролог.

Он предсказал, что до 2025 года человечество столкнется с еще одной, более мощной эпидемией. Скорее всего, она будет связана с заболеванием, похожим на коронавирус, считает Дараган.

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