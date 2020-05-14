Предсказание американского «спящего пророка» о будущем России вспомнили в сети

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14 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В интернете напомнили предсказание медиума Эдгара Кейси о будущем России. Материал, посвященный данной теме, разместили в блогосфере.

Как пишут авторы канала «Русская семерка» в «Яндекс. Дзен», Кейси полагал, что стране уготована великая миссия. Согласно прогнозу ясновидящего, приведенному в процитированной публикации, из России «придет надежда» для человечества. Там должны зародиться новые религиозные идеи, отмечал американский экстрасенс.

Прозванный «спящим пророком» Кейси также утверждал, что России предстоит стать центром мира. При этом страна наладит отношения с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что среди прогнозов Ванги обнаружили предполагаемое пророчество о глобальной катастрофе в 2020 году.