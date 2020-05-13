Среди прогнозов Ванги нашли предполагаемое пророчество о мировой катастрофе в 2020-м

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13 мая 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Экспресс газета»

Планета Земля, pixabay.com

Среди прогнозов, которые оставила после себя скончавшаяся в 1996 году Ванга, отыскали предполагаемое пророчество о мировой катастрофе в 2020-м. О данном предсказании рассказывается в материале, размещенном в сети.

Как пишет сайт «Экспресс газеты», болгарский медиум предупреждала о дате, в которой содержатся пять двоек – 22 декабря (22.12.2020). Предполагается, что данная дата принесет человечеству голод, невзгоды, разруху и катаклизмы невиданных доселе масштабов.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах отечественных СМИ разместили пророчество православного старца Лаврентия Черниговского о новом глобальном конфликте с участием России.