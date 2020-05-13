Выложено предсказание православного старца о Третьей мировой с участием России

Лаврентий Черниговский, умерший в 1950 году православный старец, предсказал в свое время Третью мировую войну с участием России. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах отечественных СМИ.
Издание «Известия Мордовии» пишет, что, согласно пророчеству старца, продолжительность нового глобального конфликта составит три с половиной года. Россия понесет очень большие потери в ходе данного противостояния, однако страна останется на карте мира. По итогам войны Москва объединит усилия с Белоруссией, говорится в процитированной заметке.
Ранее в среду сообщалось, что в Великобритании рассказали о «пророчестве Ванги» для России на 2020 год.