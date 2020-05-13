Британский ясновидящий рассказал о «пророчестве Ванги» для России на 2020 год

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13 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крейг Гамильтон-Паркер, британский экстрасенс, поведал о приписываемом Ванге пророчестве для России на 2020 год. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

По версии Паркера, медиум из Болгарии предсказала усиление международного влияния Москвы в текущем году. Кроме того, толкователь прогнозов Ванги заявил, что в них есть намек на некий союз между Россией и Соединенными Штатами в 2020-м.

Ранее в сеть выложили якобы сделанное Вангой предсказание, согласно которому Россия должна победить смертельно опасный коронавирус COVID-19, который распространяется в настоящий момент по миру.