Опубликовано «пророчество Ванги» о победе России над коронавирусом COVID-19

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12 мая 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дезинфекция на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Умершая в 1996 году Ванга якобы предсказывала, что Российская Федерация сможет одержать победу над коронавирусом COVID-19. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в сети.

Как пишет один из блогеров, публикующихся на платформе «Яндекс. Дзен», болгарский медиум «спрогнозировала» появление недуга, который придет от «желтых людей». При этом Россия должна одолеть болезнь.

В других подобных материалах, выложенных в интернет, уточняется, что, согласно «предсказанию Ванги», пандемию коронавируса остановит лекарство, созданное на основе сибирского кедра.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере разместили «пророчество Вольфа Мессинга» о противнике России в новом глобальном конфликте.