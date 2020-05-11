Выложено «пророчество Вольфа Мессинга» о враге России в Третьей мировой войне

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11 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Менталист Вольф Мессинг спрогнозировал в свое время, какому государству предстоит выступить в роли противника России в ходе Третьей мировой войны. Такое утверждение содержит публикация, размещенная в сети.

Согласно «пророчеству Мессинга», приведенному одним из блогеров, пишущих на ресурсе «Яндекс. Дзен», новый глобальный конфликт спровоцирует Китай, который атакует ядерными боеголовками Японию и Тайвань. Затем в войну вступит Россия, она будет врагом Пекина. Когда должны произойти данные события, не уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили предсказание экстрасенса Веры Лион об изменениях в России в текущем году.