Обнародовано предсказание «казахстанской Ванги» о переменах в России в 2020 году

Текущий год станет для Российской Федерации временем перемен. С соответствующим предсказанием выступила экстрасенс Вера Лион, известная в интернете как «казахстанская Ванга».
Согласно прогнозу ясновидящей, приведенному одним из каналов в «Яндекс. Дзен», Россию в 2020-м ждет большое количество реформ в политической и экономической сферах. Впоследствии данные изменения принесут положительные плоды. Также в пророчестве Лион говорится, что россияне в текущем году начнут замечать перемены в лучшую сторону.
Кроме того, «казахстанская Ванга» предсказала улучшение отношений России с Украиной в 2020-м, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в сеть выложили пророчество православного старца Паисия Святогорца об исходе войны между Россией и Турцией.