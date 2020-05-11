Обнародовано предсказание «казахстанской Ванги» о переменах в России в 2020 году

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11 мая 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Текущий год станет для Российской Федерации временем перемен. С соответствующим предсказанием выступила экстрасенс Вера Лион, известная в интернете как «казахстанская Ванга».

Согласно прогнозу ясновидящей, приведенному одним из каналов в «Яндекс. Дзен», Россию в 2020-м ждет большое количество реформ в политической и экономической сферах. Впоследствии данные изменения принесут положительные плоды. Также в пророчестве Лион говорится, что россияне в текущем году начнут замечать перемены в лучшую сторону.

Кроме того, «казахстанская Ванга» предсказала улучшение отношений России с Украиной в 2020-м, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в сеть выложили пророчество православного старца Паисия Святогорца об исходе войны между Россией и Турцией.