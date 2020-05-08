Выложено пророчество афонского старца об исходе возможной войны России с Турцией

Паисий Святогорец, скончавшийся в 1994 году православный старец с Афона, спрогнозировал в свое время военный конфликт между Россией и Турцией. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в русскоязычном интернет-сегменте.
Согласно пророчеству Паисия, приведенному ресурсом volkovysk.by, Турция нападет на Грецию, после чего в конфликт на стороне последней вступит Москва. В результате боевых действий российские силы вместе с союзниками возьмут под контроль Стамбул. Турция потерпит поражение и прекратит свое существование как государство.
Ранее в пятницу сообщалось, что среди предсказаний Григория Распутина нашли пророчество, в котором, как предполагается, идет речь о пандемии коронавируса COVID-19.