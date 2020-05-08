Выложено пророчество афонского старца об исходе возможной войны России с Турцией

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8 мая 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Паисий Святогорец, скончавшийся в 1994 году православный старец с Афона, спрогнозировал в свое время военный конфликт между Россией и Турцией. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в русскоязычном интернет-сегменте.

Согласно пророчеству Паисия, приведенному ресурсом volkovysk.by, Турция нападет на Грецию, после чего в конфликт на стороне последней вступит Москва. В результате боевых действий российские силы вместе с союзниками возьмут под контроль Стамбул. Турция потерпит поражение и прекратит свое существование как государство.

Ранее в пятницу сообщалось, что среди предсказаний Григория Распутина нашли пророчество, в котором, как предполагается, идет речь о пандемии коронавируса COVID-19.