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Предполагаемое пророчество о гибели миллионов людей от COVID-19 нашли у Распутина

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Предполагаемое пророчество о гибели миллионов людей от COVID-19 нашли у Распутина
Китайский медик, Li An / globallookpress.com

Имевший репутацию «старца» тобольский крестьянин Григорий Распутин мог предсказать гибель миллионов людей от коронавируса COVID-19. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание Life, Распутин спрогнозировал появление «Смерти, скачущей на белой чуме». Распространение данной болезни не сможет остановить ни один лекарственный препарат. Недуг унесет жизни миллионов людей. В процитированной публикации говорится, что, возможно, автор прогноза имел в виду развивающуюся в настоящий момент пандемию COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете озвучили предсказание американского экстрасенса Эдгара Кейси о будущем России.

 

ДЦ

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