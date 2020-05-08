Озвучено предсказание «спящего пророка» из США о превращении России в центр мира

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8 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

России суждено стать новым центром мира. Соответствующее пророчество оставил после себя скончавшийся в 1945 году медиум из США Эдгар Кейси, говорится в материале, появившемся в блогосфере.

Ясновидящий полагал, что из России «прибудет надежда» для всего человечества. Из прогнозов прозванного «спящим пророком» Кейси следует, что данная надежда будет связана с развитием религии в стране.

Экстрасенс предрек улучшение жизни народам, которых свяжут близкие отношения с Россией. Кроме того, Кейси спрогнозировал дружбу между Москвой и Вашингтоном, говорится в публикации канала «Русская семерка» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете назвали «доказательства» наступления апокалипсиса в текущем году.