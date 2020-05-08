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В интернете перечислили «доказательства» наступления конца света в 2020 году

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

В интернете перечислили «доказательства» наступления конца света в 2020 году
Планета Земля, pixabay.com

Конец света должен наступить в текущем году. Соответствующее предположение рассматривается в материале, размещенном некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «Дневник» в «Яндекс. Дзен», версию о том, что апокалипсис случится в 2020-м, подтверждают следующие «доказательства»:

1. пророчества Нострадамуса, в которых якобы говорится, что текущий год станет началом новой эры;

2. прогноз о рекордной солнечной активности в 2020-м;

3. ослабление магнитного поля Земли.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание ясновидящего из Ирана Мохсена Норузи о переменах в Российской Федерации в 2020 году.

 

ДЦ

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