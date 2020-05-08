В интернете перечислили «доказательства» наступления конца света в 2020 году

Конец света должен наступить в текущем году. Соответствующее предположение рассматривается в материале, размещенном некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет канал «Дневник» в «Яндекс. Дзен», версию о том, что апокалипсис случится в 2020-м, подтверждают следующие «доказательства»:
1. пророчества Нострадамуса, в которых якобы говорится, что текущий год станет началом новой эры;
2. прогноз о рекордной солнечной активности в 2020-м;
3. ослабление магнитного поля Земли.
Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание ясновидящего из Ирана Мохсена Норузи о переменах в Российской Федерации в 2020 году.