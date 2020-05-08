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Опубликовано предсказание иранского экстрасенса о переменах в России в 2020 году

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликовано предсказание иранского экстрасенса о переменах в России в 2020 году
Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Мохсен Норузи, ясновидящий из Ирана, предсказал перемены в Российской Федерации в 2020 году. Прогноз экстрасенса содержится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Норузи полагает, что изменения в России, испытывающей в настоящее время экономические трудности в связи с пандемией коронавируса COVID-19, могут произойти за несколько дней. В процитированной публикации говорится, что иранский медиум предрек возобновление торговых отношений Москвы с бывшими союзниками, названия эти стран не приводятся. Отмечается, что сотрудничество будет выгодным для РФ и поможет ей в развитии экономики.

Также в материале предсказывается, что Россия в текущем году не сможет наладить диалог с Украиной и свернет взаимодействие с некоторыми своими сегодняшними международными партнерами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Вольфа Мессинга» о двух противниках Москвы в XXI столетии.

 

ДЦ

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