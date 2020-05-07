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Выложено «пророчество Вольфа Мессинга» о явном и скрытом врагах России в XXI веке

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «пророчество Вольфа Мессинга» о явном и скрытом врагах России в XXI веке
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, Lan Hongguang / globallookpress.com

Россия в XXI столетии столкнется с двумя врагами на международной арене – явном и скрытом. Соответствующий прогноз якобы сделал в свое время менталист Вольф Мессинг, утверждается в материале, размещенном в блогосфере.

Соединенные Штаты, согласно «пророчеству Мессинга», будут действовать против Москвы открыто, пишет автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен». Пекин, в отличие от американской стороны, предпочтет подковерные интриги.

Борьба с США и Китаем пойдет на пользу России, говорится в процитированной публикации. Страна должна усилиться, чтобы в последующем распространить свое влияние на всю планету.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ рассказали о прогнозе Ванги, в котором, как предполагается, идет речь о создании в России лекарства от коронавируса COVID-19.

 

ДЦ

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