Оглашено возможное пророчество Ванги о создании в России лекарства от COVID-19

Аргументы Недели → Непознанное 13+

7 мая 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Дезинфекция на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ванга могла предсказать создание в Российской Федерации лекарства от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал Life, болгарская ясновидящая, по словам одного из ее родственников, в 1995 году спрогнозировала, что в будущем «ядовитый желтый туман взойдет над миром». Данная болезнь будет убивать людей разного возраста и достатка. Согласно пророчеству Ванги, поможет исцелиться от недуга «шишка кедра» из Сибири, говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный исследователь Александр Лукашев поведал о возможности заражения коронавирусом дома.