Выложено «пророчество Вольфа Мессинга» о враге России в Третьей мировой войне

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25 мая 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Китаю предстоит выступить в роли противника России в Третьей мировой войне. Соответствующее пророчество в свое время якобы сделал советский менталист Вольф Мессинг, говорится в материале, размещенном в сети.

Согласно «предсказанию Мессинга», опубликованному в «Яндекс. Дзен», в будущем КНР станет самой серьезной угрозой для Москвы. Китайская сторона будет маскировать свои агрессивные шаги, выдавая себя за друга и партнера России.

Из-за действий Пекина должна начаться Третья мировая, отмечается в процитированном посте. Китай ударит ядерным оружием по Японии и Тайваню, после чего против КНР выступит Россия.

Ранее в интернет выложили топ-5 «пророчеств Ванги» для России на 2020 год.