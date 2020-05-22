Озвучено «предсказание Вольфа Мессинга» о «больших потрясениях» в России в 2020-м

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22 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Вольф Мессинг якобы спрогнозировал в свое время, что Россию в 2020 году ждут «большие потрясения и перемены». Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет один из блогеров, публикующихся на платформе «Яндекс. Дзен», советский телепат якобы предсказал кризисы и природные бедствия в России в 2020-м. Эти катаклизмы способствуют развитию сфер образования и здравоохранения, говорится в «пророчестве Мессинга».

Ситуация в экономике будет сложной, однако страна в итоге преодолеет трудности, также отмечается в посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сеть выложили предсказание Матроны Московской о будущем, уготованном России.