Выложены пророчества Матроны Московской о смерти «без войны» и будущем России

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22 мая 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Православная церковь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Опубликованы пророчества Матроны Московской о будущем. Соответствующий материал разместили в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ полагала, что наступит такое время, когда люди станут умирать «без войны». Матрона прогнозировала, что «жертв много будет».

Также святая предсказала судьбу России. Матрона считала, что в будущем страну ожидают расцвет и великая слава, говорится в процитированном посте. По словам святой, «Россия существовала и будет существовать».

Ранее сообщалось, что у древнеиндийских медиков нашли предполагаемое пророчество о смертельно опасном коронавирусе COVID-19, который распространяется в настоящий момент по Земле.