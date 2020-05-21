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Предполагаемое пророчество о коронавирусе обнаружили у древнеиндийских медиков

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Предполагаемое пророчество о коронавирусе обнаружили у древнеиндийских медиков
Индийский медик, Saikat Paul / globallookpress.com

В одном из текстов аюрведы – древнеиндийской медицины – нашли пророчество, в котором, как предполагается, рассказывается о коронавирусе COVID-19. Об этом говорится в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.

Во фрагменте, о котором идет речь, описываются объекты очень маленького размера, которые провоцируют у человека сильный кашель и в некоторых случаях летальный исход. Как отмечается в тексте, предотвратить заражение можно с помощью пресечения контактов с другими людьми.

Ранее сообщалось, что в сети появился прогноз астролога Павла Андреева, который касается вспыхнувшего из-за коронавируса экономического кризиса.

ДЦ

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