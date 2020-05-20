Оглашен прогноз астролога об экономическом кризисе из-за коронавируса в 2021-м

Второго витка пандемии коронавируса COVID-19 не будет, однако нужно ждать новой волны экономического кризиса, спровоцированного распространением болезни. С соответствующим прогнозом выступил астролог Павел Андреев.
Андреев предсказал в разговоре с авторами канала «Все Для Вас» в «Яндекс. Дзен», что вторую волну кризиса «мы прочувствуем в феврале 2021 года». В дальнейшем ситуация в экономике будет ухудшаться. Новые обострения должны произойти в начале лета и декабре.
Астролог добавил, что весь 2021-й пройдет под знаком Урана. Эта планета «приносит в жизнь» технологическое возрождение и расцвет демократии, пояснил Андреев.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили предполагаемый сценарий наступления конца света в следующем году.