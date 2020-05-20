Оглашен прогноз астролога об экономическом кризисе из-за коронавируса в 2021-м

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20 мая 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, Wang Ying / globallookpress.com

Второго витка пандемии коронавируса COVID-19 не будет, однако нужно ждать новой волны экономического кризиса, спровоцированного распространением болезни. С соответствующим прогнозом выступил астролог Павел Андреев.

Андреев предсказал в разговоре с авторами канала «Все Для Вас» в «Яндекс. Дзен», что вторую волну кризиса «мы прочувствуем в феврале 2021 года». В дальнейшем ситуация в экономике будет ухудшаться. Новые обострения должны произойти в начале лета и декабре.

Астролог добавил, что весь 2021-й пройдет под знаком Урана. Эта планета «приносит в жизнь» технологическое возрождение и расцвет демократии, пояснил Андреев.

Ранее сообщалось, что в интернет выложили предполагаемый сценарий наступления конца света в следующем году.