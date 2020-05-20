Предполагаемый сценарий наступления конца света в 2021 году выложили в интернет

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20 мая 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Линии электропередач, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Оглашен возможный сценарий наступления конца света в 2021 году. Соответствующий материал появился некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет автор канала vlebery в «Яндекс. Дзен», предполагается, что в следующем году поменяются местами Северный и Южный полюса Земли. Это должно привести к отключению всех электросистем на планете, что, в свою очередь, спровоцирует вымирание людей и уничтожение цивилизации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере разместили предсказание иранского пророка Салмана Салехигударзы о начале периода процветания Российской Федерации в 2022 году.