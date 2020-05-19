Выложено предсказание иранского пророка о начале процветания России в 2022 году

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19 мая 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Салман Салехигударза, пророк из Ирана, рассказал, что ждет Российскую Федерацию в недалеком будущем. Данный прогноз приведен в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Согласно пророчеству Салехигударзы, опубликованном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», ближайшие два года не будут стабильными - Россию ждут резкие падения и взлеты.

С 2022-го должен начаться период расцвета страны. РФ совершит скачок в развитии, который позволит победить бедность. Граждане обретут счастье и получат возможность заниматься, чем хотят. Успехи России вызовут зависть у самых богатых государств, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети вспомнили «предсказание Ванги» о создании в России лекарственного средства, которое позволит остановить распространение коронавируса COVID-19.