«Предсказание Ванги» о создании в России лекарства от COVID-19 напомнили в сети

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19 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск»

Российские медики, Xinhua / globallookpress.com

В интернете снова опубликовали приписываемое Ванге пророчество о создании в России лекарства от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Соответствующий материал разместили на страницах СМИ.

Как отмечает издание «КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск», предполагается, что болгарский медиум спрогнозировала появление коронавируса – в одном из своих пророчеств она говорила о некоем недуге, который придет «от желтых». Некоторые интерпретаторы Ванги утверждают, что она также предсказала появление в России лекарства, которое поможет остановить распространение COVID-19. Данный препарат должен быть создан на основе кедра, растущего в Сибири.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети обнародовали «пророчество Матроны Московской» о судьбе РФ в 2020-х годах.