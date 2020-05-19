Опубликовано «пророчество Матроны Московской» о судьбе России в 2020-х годах

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19 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск»

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Матрона Московская якобы оставила после себя предсказание о будущем, которое уготовано России. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Согласно пророчеству, которое приписывается святой РПЦ, в 2020-х годах должен произойти распад Европейского союза. Вместо него образуется новое содружество во главе с Россией. Страна станет центром мировой экономики, она будет первой в военной, аграрной и космической сферах, отмечает издание «КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили прогноз польского медиума Анджея об апокалипсисе.