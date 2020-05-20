Bloomberg предсказало России рекордный экономический обвал из-за коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 мая 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочий металлургического предприятия, MIT Russia / globallookpress.com

Российскую Федерацию ждет рекордный экономический обвал из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад в зарубежном интернет-сегменте.

Агентство Bloomberg рассчитало, основываясь на данных министерства финансов РФ, что во втором квартале текущего года ВВП страны сократится на 16%. Предполагается, что падение данного показателя будет более глубоким, чем в период мирового кризиса 2008-го.

Ранее на текущей неделе стало известно, почему национальная валюта России не обвалилась до отметки 110 рублей за доллар из-за падения цен на нефть.