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Стала известна причина спасения валюты России от обвала до 110 рублей за доллар

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Стала известна причина спасения валюты России от обвала до 110 рублей за доллар
Здание Центрального банка России, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Если бы не поддержка со стороны Центрального банка России, курс национальной валюты к концу апреля обвалился бы до отметки 110 рублей за один американский доллар. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как стало известно «Известиям», регулятор после обрушения мировых цен на нефть совершил валютные вливания на 6,6 млрд долларов. В марте и апреле ЦБ ежедневно продавал на рынке 250-300 млн долларов. Благодаря этому удалось удержать показатель снижения курса рубля по отношению к американской валюте на уровне 20%.

Ранее сообщалось, что аналитик Михаил Коган дал прогноз по курсам рубля, доллара и евро.

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