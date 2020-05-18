Стала известна причина спасения валюты России от обвала до 110 рублей за доллар

Если бы не поддержка со стороны Центрального банка России, курс национальной валюты к концу апреля обвалился бы до отметки 110 рублей за один американский доллар. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как стало известно «Известиям», регулятор после обрушения мировых цен на нефть совершил валютные вливания на 6,6 млрд долларов. В марте и апреле ЦБ ежедневно продавал на рынке 250-300 млн долларов. Благодаря этому удалось удержать показатель снижения курса рубля по отношению к американской валюте на уровне 20%.
Ранее сообщалось, что аналитик Михаил Коган дал прогноз по курсам рубля, доллара и евро.