Аналитик дал прогноз по курсам рубля, доллара и евро

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17 мая 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

обмен валюты, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", прокомментировал ситуацию с американской экономикой и дал прогноз по курсу рубля, доллара и евро. Аналитик отметил, что мировые рынки встревожили очередные экономические итоги по США.

По его словам, розничные продажи в апреле рухнули на 16,4% относительно марта, которые в свою очередь были на 8,4% хуже февраля. Сокращения и в промышленном производстве. Коган считает, что в США динамика оказалась хуже, чем во времена Великой депрессии. Однако финансовые рынки пережили этот удар довольно безболезненно. Американский рынок акций открылся снижением в 0,7 % и не стал торопиться с уходом на более низкие уровни. Это свидетельствует - фаза бегства от риска пока отложена. Для российской валюты это хорошо.

По прогнозу эксперта, на неделе с 18 мая курсы доллара и евро могут упасть к минимумам с середины марта - 72,60 и 79 рублей соответственно. Коган считает, что американская и европейская валюта могут дешеветь и далее, а рубль будет укрепляться.