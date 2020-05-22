Топ-5 «пророчеств ясновидящей Ванги» для России на 2020 год появился в интернете

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22 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Опубликован топ-5 приписываемых Ванге предсказаний на 2020 год для России. Соответствующий материал появился в отечественном сегменте интернета.

Как утверждает канал «Все о звездах» в «Яндекс. Дзен», болгарская ясновидящая якобы спрогнозировала, что:

1. Россия сможет избежать военных конфликтов в 2020-м;

2. отечественный специалист изобретет лекарственный препарат от страшного недуга;

3. Москва будет развивать отношения с Украиной и Белоруссией;

4. РФ будет идти своим путем и избежит к концу года краха;

5. лето выдастся засушливым, однако урожай не погибнет.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Вольфа Мессинга» о «больших переменах» в России в текущем году.