Топ-5 «пророчеств ясновидящей Ванги» для России на 2020 год появился в интернете

Опубликован топ-5 приписываемых Ванге предсказаний на 2020 год для России. Соответствующий материал появился в отечественном сегменте интернета.
Как утверждает канал «Все о звездах» в «Яндекс. Дзен», болгарская ясновидящая якобы спрогнозировала, что:
1. Россия сможет избежать военных конфликтов в 2020-м;
2. отечественный специалист изобретет лекарственный препарат от страшного недуга;
3. Москва будет развивать отношения с Украиной и Белоруссией;
4. РФ будет идти своим путем и избежит к концу года краха;
5. лето выдастся засушливым, однако урожай не погибнет.
Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Вольфа Мессинга» о «больших переменах» в России в текущем году.