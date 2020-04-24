Опубликовано пророчество генерала-масона из США о будущем после Третьей мировой

Альберт Пайк, живший в XIX столетии высокопоставленный американский масон и генерал армии Конфедерации, в одном из своих пророчеств рассказал, какое будущее ждет человечество после Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Как пишет портал volkovysk.by, Пайк смог предсказать Первую и Вторую мировые войны. В ходе третьего глобального конфликта, по словам масона, столкнутся Израиль и исламские государства, противоборствующие стороны уничтожат друг друга.
После войны, согласно прогнозу американца, мир будет представлять собой царство Сатаны. Разочаровавшиеся в христианстве люди обретут «чистое учение Люцифера», отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили предсказание немецкого экстрасенса Алоиса Ирльмайера о гражданской войне в России во время Третьей мировой.