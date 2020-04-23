Опубликовано пророчество «норвежской Ванги» об «очень жестокой» Третьей мировой

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23 апреля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Третья мировая война «будет короткой и очень жестокой». Такое предсказание сделала экстрасенс из Норвегии Гунхильда Смелхус, говорится в материале, размещенном в СМИ.

Как пишет ресурс volkovysk.by, Смелхус спрогнозировала, что в ходе глобального конфликта будет применено ядерное оружие. Его использование приведет к повсеместному загрязнению воздуха. В Соединенных Штатах, Японии, Австралии «будут уничтожены» вода и почва, говорится в процитированной публикации.

Согласно пророчеству ясновидящей, которую окрестили «норвежской Вангой», в результате Третьей мировой жители богатых стран побегут в бедные. При этом местное население проявит жестокость по отношению к прибывшим.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российская предсказательница Татьяна Московская озвучила прогноз о будущем экономики страны после пандемии коронавируса COVID-19.