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Московская «ведьма» предсказала будущее экономики России после пандемии COVID-19

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Московская «ведьма» предсказала будущее экономики России после пандемии COVID-19
Сотрудники МЧС России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Татьяна Московская, «ведьма» из российской столицы, предсказала будущее отечественной экономики после пандемии коронавируса COVID-19. Прогноз женщины приведен в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

По словам Московской, распространение смертельно опасного недуга может закончиться в мире в июне, при этом негативные последствия экономика РФ будет ощущать в течение пяти лет. Как отметила предсказательница, пандемия приведет к обесцениванию национальной валюты и разрушению экономических связей. Самый тяжелый удар придется по малому бизнесу, полагает Татьяна Московская.

Ранее в среду сообщалось, что россиянам пообещали события хуже вспышки коронавируса. Такое предупреждение сделала астролог Василиса Володина.

 

ДЦ

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