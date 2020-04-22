Астролог Володина пообещала россиянам в 2020-м события хуже эпидемии коронавируса

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22 апреля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Астролог Василиса Володина, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Жителей Российской Федерации ожидают в 2020 году события хуже, чем эпидемия коронавируса COVID-19 и ее последствия. С соответствующим прогнозом выступила Василиса Володина, отечественный астролог.

Как информирует интернет-издание ФАН, Володина пообещала россиянам сложный июнь и начало июля. Кризисные явления астролог связала с большим количеством затмений в этом году. Данные астрономические явления, по словам автора прогноза, нарушают привычный ход вещей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили пророчество святой Русской православной церкви Матроны Московской о смерти людей «без войны».