Астролог Володина пообещала россиянам в 2020-м события хуже эпидемии коронавируса

Жителей Российской Федерации ожидают в 2020 году события хуже, чем эпидемия коронавируса COVID-19 и ее последствия. С соответствующим прогнозом выступила Василиса Володина, отечественный астролог.
Как информирует интернет-издание ФАН, Володина пообещала россиянам сложный июнь и начало июля. Кризисные явления астролог связала с большим количеством затмений в этом году. Данные астрономические явления, по словам автора прогноза, нарушают привычный ход вещей.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили пророчество святой Русской православной церкви Матроны Московской о смерти людей «без войны».