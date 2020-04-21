Все новости >>

Аргументы Недели Непознанное 13+

Предсказание Матроны Московской о смерти людей «без войны» вспомнили в интернете

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Предсказание Матроны Московской о смерти людей «без войны» вспомнили в интернете
Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В интернете вспомнили пророчество святой Русской православной церкви Матроны Московской о будущем, которое ждет человечество. Соответствующую публикацию разместили некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

Портал volkovysk.by подготовил материал, в котором содержатся прогнозы о Третьей мировой от ряда экстрасенсов. Как отмечает издание, Матрона Московская предсказывала, что «и без войны люди умирать будут».

Что имела в виду святая, непонятно, констатируется в процитированной публикации. Ее авторы выдвинули версию, согласно которой Матрона имела в виду появление нового смертоносного вируса.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «библейское пророчество» о конце света в следующем году.

 

ДЦ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью