Опубликовано «библейское пророчество» о наступлении конца света в 2021 году

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21 апреля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Чтение Библии, Steve Nagy / Design Pics / globallookpress.com

Конец света должен наступить в 2021 году, именно эта дата якобы фигурирует в Священном Писании. Соответствующее утверждение содержится в заметке, размещенной на страницах российских интернет-СМИ.

Издание «Актуальные новости» информирует, что якобы уже произошли события, которые должны предшествовать апокалипсису согласно Торе, являющейся частью Ветхого Завета. Это рождение красного теленка, появление в Мертвом море живой рыбы и знамение, связанное с расположенной в Иерусалиме Стеной Плача.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского медиума Эдгара Кейси о судьбе России после мировой катастрофы.