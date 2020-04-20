Озвучен прогноз «спящего пророка» из США о судьбе России после мировой катастрофы

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20 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Эдгар Кейси, ясновидящий из Соединенных Штатов, предсказал судьбу России после мировой катастрофы. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Небезызвестный журнал» в «Яндекс. Дзен», скончавшийся в 1945 году Кейси полагал, что человечеству не грозит Третья мировая война. При этом медиум, прозванный «спящим пророком», спрогнозировал глобальный катаклизм природного характера, который приведет к уничтожению ряда стран.

Россию данное событие заденет незначительно, считал Эдгар Кейси. Согласно его пророчеству, после мировой катастрофы страна встанет во главе новой цивилизации. Ее центром будет Сибирь.

Ранее в понедельник сообщалось, что в интернет выложили приписываемое экстрасенсу Марии Дюваль предсказание о будущем России.