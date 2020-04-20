Выложено предсказание «ясновидящей Дюваль» о судьбе России после мирового кризиса

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20 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Медиум из Франции Мария Дюваль якобы предсказала судьбу Российской Федерации после мирового кризиса. Об этом говорится в материале, размешенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как утверждает один из авторов «Яндекс. Дзен», экстрасенс «спрогнозировала», что в будущем планету накроет великая депрессия. Согласно «пророчеству Дюваль», Россия преодолеет возникшие трудности и окажет помощь Европе. После кризиса РФ станет самым сильным и богатым государством на Земле. Все граждане страны обретут достаток, рассказывается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что в телеэфире озвучили предсказание астролога Сергея Вронского о будущем России.