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Обнародовано пророчество «последнего русского астролога» Вронского о будущем РФ

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Обнародовано пророчество «последнего русского астролога» Вронского о будущем РФ
Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В архивах, оставшихся после умершего 22 года назад астролога Сергея Вронского, нашли пророчество о будущем Российской Федерации. Об этом рассказали авторы программы, продемонстрированной в эфире отечественного телевидения.

Как поведали журналисты канала НТВ, Вронский, называвший себя «последним русским астрологом», спрогнозировал, что период хаоса в стране пройдет. Россия должна стать духовным центром всего мира, полагал прорицатель.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали пророчество православного старца Паисия Святогорца об исходе грядущего конфликта между Москвой и Анкарой.

 

ДЦ

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