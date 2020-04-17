Выложено пророчество афонского старца о победе России в конфликте с Турцией

Аргументы Недели → Непознанное 13+

17 апреля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия Мордовии»

Гора Афон, Norbert Eisele-Hein / globallookpress.com

Паисий Святогорец, умерший в 1994 году афонский старец, предсказал в свое время конфликт между Россией и Турцией. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишут «Известия Мордовии», Паисий спрогнозировал, что в будущем русские «справятся с трудностями и снова создадут сильное государство». Согласно пророчеству старца, страну ждет конфликт с Турцией, из которого она выйдет победителем.

В процитированной публикации отмечается, что, по мнению исследователей, Паисий Святогорец имел в виду духовное, а не военное противостояние.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «предсказание Вольфа Мессинга» для России на текущий год.