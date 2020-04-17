Аргументы Недели → Непознанное 13+

17 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v-kosmose.com

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Живший в Советском Союзе менталист Вольф Мессинг якобы предсказал, что 2020 год будет сложным периодом для России. Об этом говорится в материалах, опубликованных в интернете.

Как утверждает автор канала «Вишневый пирожок» в «Яндекс. Дзен», менталист спрогнозировал, что в 2020-м для России настанут «сложные времена».

Портал v-kosmose.com пишет, что, согласно «пророчеству Мессинга», стране в текущем году придется пройти чepeз тpaнcфopмaции и иcпытaния. В процитированной публикации говорится, что предсказатель имел в виду экoнoмичecкие peфopмы, кризисы и природные катаклизмы. К концу году ситуация должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили прогноз о конце света в 2020-м, который в свое время сделала медиум из США Джин Диксон.