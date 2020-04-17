Опубликовано пророчество ясновидящей из США о наступлении конца света в 2020-м

Аргументы Недели → Непознанное 13+

17 апреля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Библия, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В текущем году произойдет конец света, так предсказала Джин Диксон, скончавшаяся в 1997-м ясновидящая из Соединенных Штатов. Пророчество медиума приведено в заметке, размещенной некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал esôterikos в «Яндекс. Дзен», Диксон полагала, что 2020 год ознаменуется последней битвой между светлыми и темными силами. Согласно прогнозу экстрасенса, Сатана и Антихрист восстанут, чтобы сразиться с человеком. Чем закончится данное противостояние, в процитированном посте не уточняется.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российская «ведьма» Алена Полынь рассказала, когда должна закончиться пандемия коронавируса COVID-19.