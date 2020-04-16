Российская «ведьма» предсказала срок окончания пандемии коронавируса COVID-19

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16 апреля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Подмосковье сегодня»

Московские полицейские, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Российская предсказательница Алена Полынь дала прогноз об окончании пандемии смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. Слова женщины, которую в СМИ называют «потомственной ведьмой», приведены в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет «Подмосковье сегодня», Полынь отметила, что в апреле и мае «мы будем точно о нем (коронавирусе – АН) слышать», данный период ознаменуется активностью инфекции. Согласно пророчеству «ведьмы», «все утихнет» в июне.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили прогноз «бразильского Нострадамуса» о гибели 80% населения Земли до 2043 года.