Выложен прогноз «бразильского Нострадамуса» о гибели 80% населения Земли до 2043-го

Аргументы Недели → Непознанное 13+

16 апреля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Планета Земля, pixabay.com

Хуселино Нобрего де Лус, экстрасенс из Бразилии, предсказал значительное сокращение численности человечества в первой половине XXI века. Об этом говорится в публикации, размещенной в российской блогосфере.

Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», согласно прогнозу медиума, прозванного «бразильским Нострадамусом», к 2043 году население Земли сократится на 80%. Причиной массовой гибели людей станет катастрофа, которую спровоцирует само человечество, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили предсказание российского «белого мага» Юрия Лонго о грядущем крахе Соединенных Штатов.