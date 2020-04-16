Выложен прогноз «бразильского Нострадамуса» о гибели 80% населения Земли до 2043-го

Хуселино Нобрего де Лус, экстрасенс из Бразилии, предсказал значительное сокращение численности человечества в первой половине XXI века. Об этом говорится в публикации, размещенной в российской блогосфере.
Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», согласно прогнозу медиума, прозванного «бразильским Нострадамусом», к 2043 году население Земли сократится на 80%. Причиной массовой гибели людей станет катастрофа, которую спровоцирует само человечество, отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили предсказание российского «белого мага» Юрия Лонго о грядущем крахе Соединенных Штатов.