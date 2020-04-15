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Опубликовано предсказание российского «белого мага» о грядущем крахе США

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликовано предсказание российского «белого мага» о грядущем крахе США
Флаг США, Lev Radin / globallookpress.com

Юрий Лонго, скончавшийся в 2006 году российский «белый маг», спрогнозировал в свое время грядущий крах Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, появившемся в отечественной блогосфере.

Как отмечает автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Лого предсказал, что в XXI веке США столкнутся со значительными экономическими проблемами, которые приведут к погружению населения страны в нищету, и политической нестабильностью. Выход из сложившейся ситуации Вашингтон найдет в возвращении под контроль Великобритании. Штаты в итоге снова станут ее колонией, говорится в процитированном посте.

Ранее в среду сообщалось, что в интернет выложили пророчество старца Иеронима Санаксарского о судьбе России после Третьей мировой войны.

 

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