Выложено пророчество православного старца о судьбе России после Третьей мировой

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15 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Авианосец США «Рональд Рейган», MC2 Kaila V. Peters / globallookpress.com

Иероним Санаксарский, православный старец из Мордовии, предсказал, какая судьба ждет Россию после Третьей мировой войны. Данной теме посвящен материал, размещенный в сети.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», священнослужитель спрогнозировал, что участниками глобального конфликта станут КНР, США и некоторые страны Европы. Россию противостояние практически не затронет.

Из предсказания Иеронима Санаксарского следует, что после окончания войны Россия должна стать главной мировой державой. Согласно пророчеству старца, будет создана Русская Империя, в состав которой войдут территории, расположенные в Северной Америке, Азии и Европе – Иероним полагал, что к новому государственному образованию присоединятся, в частности, такие страны, как Болгария, Греция, Италия и Словакия.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание экстрасенса Зираддина Рзаева о сроке прекращения пандемии коронавируса.