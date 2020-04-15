Выложено пророчество православного старца о судьбе России после Третьей мировой

Иероним Санаксарский, православный старец из Мордовии, предсказал, какая судьба ждет Россию после Третьей мировой войны. Данной теме посвящен материал, размещенный в сети.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», священнослужитель спрогнозировал, что участниками глобального конфликта станут КНР, США и некоторые страны Европы. Россию противостояние практически не затронет.
Из предсказания Иеронима Санаксарского следует, что после окончания войны Россия должна стать главной мировой державой. Согласно пророчеству старца, будет создана Русская Империя, в состав которой войдут территории, расположенные в Северной Америке, Азии и Европе – Иероним полагал, что к новому государственному образованию присоединятся, в частности, такие страны, как Болгария, Греция, Италия и Словакия.
Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание экстрасенса Зираддина Рзаева о сроке прекращения пандемии коронавируса.