Выложено предсказание экстрасенса о сроке окончания пандемии коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Непознанное 13+

14 апреля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский медик в палате с пациентом, Shen Bohan / globallookpress.com

Ясновидящий, участник телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев сделал предсказание о сроке окончания пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Рзаев спрогнозировал, что «в конце лета ничего не будет». Медиум добавил, что в Российской Федерации «нет такой ситуации» с распространением коронавируса, которая возникла в Китае или Испании.

Ранее сегодня сообщалось, что актриса и режиссер Наталья Бондарчук поделилась «пророчеством Ванги», согласно которому российские ученые создадут лекарство от COVID-19.