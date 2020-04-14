Наталья Бондарчук озвучила «пророчество Ванги» о создании в России лекарства от COVID-19

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14 апреля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук, Andrei Ladygin / globallookpress.com

Ясновидящая из Болгарии Ванга предсказала создание российскими учеными лекарства от коронавируса COVID-19. Соответствующую версию выдвинула актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

Бондарчук рассказала изданию kp.ru, что пророчество о грядущей «легочной чуме» стало известно ей еще в начале 1990-х годов во время посещения художника Святослава Рериха в Индии. По словам собеседницы журналистов, Рерих общался с Вангой. Последняя, как отметила Бондарчук, предрекла, что специалисты из России создадут препарат от коронавируса на основе алтайского кедра. Данное лекарство должно остановить распространение смертельно опасного недуга.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали «гороскоп Тамары Глобы» для знаков зодиака, которым грозит нищета в текущем году.